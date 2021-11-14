Жителю Нижневартовска грозит до пяти лет тюрьмы за избиение врача

Житель Нижневартовска пойдет под суд за избиение врача Фото: Илья Московец © URA.RU

Уроженецу Таджикистана Бахриддину Азимову грозит срок за избиение врача- дерматовенеролога, который проводил осмотр жены Азимова в частной клинике Нижневартовска. Мужчина обвинил врача в домогательстве и избил его в кабинете больницы в конце сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Его супруга проходила медосмотр в клинике у врача-дерматолога. Используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, который проводил ее осмотр, он прошел в кабинет врача, начал громко кричать и выражая недовольство по осмотру жены. После этого он нанес врачу множественные удары руками и ногами по различным частям тела», — сказали в прокуратуре.

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция за хулиганство и применение насилия грозит Азимову лишением свободы на срок до пяти лет.