14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021
11 ноября 2021

Жителю Нижневартовска грозит до пяти лет тюрьмы за избиение врача

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, обвиняемый, судья, суд
Житель Нижневартовска пойдет под суд за избиение врача Фото:

Уроженецу Таджикистана Бахриддину Азимову грозит срок за избиение врача- дерматовенеролога, который проводил осмотр жены Азимова в частной клинике Нижневартовска. Мужчина обвинил врача в домогательстве и избил его в кабинете больницы в конце сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Его супруга проходила медосмотр в клинике у врача-дерматолога. Используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, который проводил ее осмотр, он прошел в кабинет врача, начал громко кричать и выражая недовольство по осмотру жены. После этого он нанес врачу множественные удары руками и ногами по различным частям тела», — сказали в прокуратуре.

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция за хулиганство и применение насилия грозит Азимову лишением свободы на срок до пяти лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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