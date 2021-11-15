АТОР: туры в Египет подешевели на 50%

Египет занимает лидирующие позиции по количеству продаваемых туров, заявляет Ломидзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После запуска чартерных рейсов стоимость на туры в Египет для россиян снизилась на 50%. Об этом сообщила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года», — приводятся слова Ломидзе на сайте АТОР.

По словам эксперта, на данный момент Египет лидирует по продажам туров среди зарубежных направлений. Следом идут Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ. Самая большая проблема с отдыхом в Египте на зимний сезон — это дефицит размещения, не всем туристам может хватить мест в отелях, отметила Ломидзе. На новогодние праздники наблюдается высокий спрос и места в востребованных отелях уже заканчиваются, заключила она.

Ранее гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян предупредил, каких отелей Египта лучше избегать. По его словам, для отдыха в Египте лучше не выбирать трехзвездочные отели, начинать эксперт советует с четырех звезд. Однако разочаровать может и отель с пятью звездами, добавлял он.