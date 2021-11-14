Челябинца осудили за убийство знакомой девушки

Суд приговорил мужчину к колонии строгого режима (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города. Мужчина в ходе ссоры нанес свое знакомой семь ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что подсудимый в феврале 2021 года в ночное время находился в квартире своей 22-летней знакомой по ул. Петра Столыпина. Из-за словесной ссоры он нанес девушке не менее семи ножевых ранений. Через два дня потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом в пользу родственников погибшей с осужденного взыскан миллион рублей в счет возмещения морального вреда. Также с виновного взыскано 70 тыс. рублей, потраченных ранее на погребение убитой.