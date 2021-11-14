Бизнесмена из ЯНАО наказали за миллионные сокрытия налогов

Бизнесмен переводил деньги третьим лицам, чтобы не платить налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое наказан бизнесмен, нашедший способ скрыть от взыскания в бюджет почти семи млн рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО. По данный источников агентства, речь идет Кирилле Мухлынине, который является гендиректором «СеверСтройАвто». Суд оштрафовал его на 230 тысяч рублей.

«По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой генеральный директор ООО „СеверСтройАвто“ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей», — говорится в сообщении СКР.

Ранее URA.RU сообщало о способе, которым воспользовался предприниматель для скрытия денег. Виновный договорился с контрагентами и все деньги переводились на счет третьих лиц. Аналогичный приговор был вынесен бизнесменам в Новом Уренгое и Лабытнанги, где они также сокрыли миллионы от взысканий по налогам.