50% вакцин останутся в больницах Екатеринбурга, еще 50% — отправятся в другие города области. Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Партии вакцины «Спутник Лайт», которая пришла на выходных в Свердловскую область, хватит на неделю. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«В воскресенье губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что пришла крупная партия в 81 тысячу доз „Спутника Лайт“. При этом он сам отметил, что спрос растет и в день на прививку приходят по 15-20 тысяч человек. Такими темпами „Лайта“ хватит только на неделю. Когда придет новая партия — пока неизвестно», — рассказал собеседник, близкий к свердловского управлению Роспотребнадзора. Он также уточнил, что 50% вакцин останутся в больницах Екатеринбурга, еще 50% — отправятся в другие города области.

Получить оперативный комментарий в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи в разных медучреждениях придерживают «Спутник Лайт» «для своих». Ее можно найти в единичных количествах в отдаленных городах, но тоже по блату. Медики считают, что популярность «Лайта» была обусловлена тем, что можно быстро получить QR-код. Но теперь это правило больше не действует — 12 ноября стало известно, что QR-код активируется только через три недели после прививки «Лайтом».