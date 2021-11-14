Подпись под обращением к губернатору поставили 1723 жителя Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Десятки тюменцев утром 15 ноября собрались напротив правительства области, чтобы высказаться против обязательной вакцинации и оставить обращение губернатору Александру Моору. На месте работал корреспондент URA.RU.

Люди начали собираться у памятника Ленину, что напротив правительства области, около 10:00. Как только на месте оказались десяток активистов, к ним направились сотрудники полиции: их автомобили дежурили возле места встречи заранее.

«Кто-то может пояснить цель собрания? Если у вас цель попасть в администрацию, то прием сейчас запрещен. Но двух самых активных ждут, можете предоставить свое обращение. Вам идут навстречу», — с такими словами к тюменцам обратился сотрудник полиции.

Активисты — молодые женщины и пенсионерки, стали требовать ответа от представителей силовых структур. Спрашивали и об обязательной вакцинации, и о QR-кодах, и о личном отношении полицейских к введенным ограничениям.

Силовики от разговора не ушли. По их словам, ограничения ввели по всей России, а вопросы нужно все же задавать властям.

В форме были лишь несколько полицейских. Также на месте присутствовали порядка десятка человек в гражданском, большинство — с камерами. Они вели съемку. Аналогичные мероприятия ранее проводились во время несогласованных митингов сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом. В пресс-службе УМВД от комментариев по этому поводу воздержались.

Вскоре на месте сбора уже было несколько десятков человек. Люди разбивались по группам. Обсуждали то, что их тревожит.

«Реальную статистику по пандемии нам никто не дает», «Превращают страну в концлагерь. Нам на себя уже все равно, мы переживаем о том, как будут жить наши дети и внуки», «Нас всех сделали товаром. Навесили на людей штрихкоды. Они нас продают, это уголовно наказуемо!», — заявляли тюменцы.

Какое-то время активисты заканчивали сбор подписей, а затем двинулись в сторону правительства. Силовики не пустили граждан через центральный вход, объяснив, что обращение примут в канцелярии, с обратной стороны здания. Туда зашли несколько представителей, чтобы зарегистрировать обращение к губернатору Александру Моору. В нем они высказываются против обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Подпись под документом поставили 1723 жителя Тюмени.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Агентство попросило власти прокомментировать действия горожан, а также объяснить, почему никто из чиновников не вышел поговорить с тюменцами. На момент публикации материала ответ не поступил.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU