ЯНАО вошел в топ регионов с рекордными тратами в ресторанах

Один житель ЯНАО тратит 25 тысяч на кафе и рестораны Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ попал в топ российских регионов по обороту общественного питания на одного жителя в 2021 году. В топ попали также Москва, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

«Лидерами по обороту общественного питания на одного жителя по итогам девяти месяцев 2021 года с показателем более 20 тысяч рублей на человека являются Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ. И Москва», — говорится в исследовании РИА «Новости».

В ЯНАО житель тратит 25 тысяч рублей на кулинарную продукцию. Первое место по показателю оборота общественного питания на одного жителя занимает Чукотский автономный округ, где жители тратят почти 30 тысяч. Хуже всего ситуация обстоит в республике Тыва и Калмыкии, где житель тратит менее трех тысяч рублей.