14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Студенты УрФУ получают письма с требованиями по QR-кодам

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
Студенты ВУЗа обязаны внести данные в личный кабинет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Студенты Уральского федерального университета стали массово получать рассылку на свои электронные адреса с требованием загрузить QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании. Об этом URA.RU рассказала студентка УрФУ Анна.

«В целях организации безопасной среды для получения образования и мониторинга эпидемиологической ситуации, просим Вас в срок до 20.11.2021 г. включительно воспользоваться специальным разделом в Личном кабинете студента, расположенном по адресу https://istudent.urfu.ru/s/covid19/, и загрузить, в соответствии с указанными требованиями, QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании», — говорится в сообщении.

Судя по сообщению, данная мера нужна, чтобы максимально обезопасить преподавательский состав. «Здоровье и безопасность обучающихся, преподавателей и сотрудников является важнейшим приоритетом для Уральского федерального университета», — сказано в сообщении.

Редакция URA.RU направила запрос в УрФУ. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбургский институт физической культуры — филиал Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) — отстранил от занятий студентов без прививки от коронавируса или медотвода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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