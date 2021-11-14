Число умерших от COVID осенью челябинцев равно целому поселку

За два с половиной месяца от коронавируса умерли 1 943 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала сентября в Челябинской области от коронавируса скончалось 1 943 человека. Эта цифра почти соответствует численности населения Солнечного сельского поселения в Сосновском районе региона. Данные по количеству умерших были получены из ежедневной статистики минздрава области.

«За все время пандемии в области зарегистрировано 4 тысячи 690 смертельных случаев от COVID-19. Еще 1 270 человек умерло от сопутствующих заболеваний», — сообщается на сайте «коронавирус 74».

Уровень смертности в Челябинской области начал расти с октября. К концу месяца смертность вернулась к пандемийному максимуму в 30 погибших за сутки.

По данным Челябинскстата, смертность в Челябинской области с начала года по сентябрь 2021 года выросла на 12,2%. Количество умерших за девять месяцев составило 40 840 человек.