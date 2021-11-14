14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Число умерших от COVID осенью челябинцев равно целому поселку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, шприц, химиотерапия, врач, больница, инъекция, онкоцентр, доктор, центр онкологии, укол, игла, медицина, пациент, инекция
За два с половиной месяца от коронавируса умерли 1 943 человека Фото:

С начала сентября в Челябинской области от коронавируса скончалось 1 943 человека. Эта цифра почти соответствует численности населения Солнечного сельского поселения в Сосновском районе региона. Данные по количеству умерших были получены из ежедневной статистики минздрава области.

«За все время пандемии в области зарегистрировано 4 тысячи 690 смертельных случаев от COVID-19. Еще 1 270 человек умерло от сопутствующих заболеваний», — сообщается на сайте «коронавирус 74».

Уровень смертности в Челябинской области начал расти с октября. К концу месяца смертность вернулась к пандемийному максимуму в 30 погибших за сутки.

По данным Челябинскстата, смертность в Челябинской области с начала года по сентябрь 2021 года выросла на 12,2%. Количество умерших за девять месяцев составило 40 840 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...