14 ноября 2021

В США подозревают Лукашенко в попытке что-то скрыть

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Блинкен подозревает Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной. Об этом написано в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента США Недом Прайсом.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — говорится в документе. В нем описан телефонный разговор между министром иностранных дел Польши Збингневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как считает Прайс, Блинкен и Рау осудили циничное использование мигрантов для того, чтобы отвлечь внимание от России. По его словам, политики призвали «решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод». Кроме того, Энтони Блинкен выразил глубокую благодарность Польше за оказанною ей поддержку Украине. В заключении он сказал, что США, Польша и другие союзники намерены заставить Москву «платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе».

Из-за появления большой толпы мигрантов на границе Польше и Белоруссии польские власти отправили около 12 тысяч военных на границу. Из-за этой ситуации Литва ввела режим чрезвычайного положения в районах, приближенных к границе с Белоруссией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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