Власти ХМАО готовы жестко наказывать противников вакцинации

При необходимости власти ХМАО примут жесткие меры против ковид-диссидентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО готовы ввести более жесткие меры по отношению к антипрививочникам при необходимости. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Органы власти должны быть готовы к организации необходимой работы для того, чтобы повлиять на темпы распространения коронавируса. Если будут приняты более жесткие решения, значит я должна их реализовать в интересах безопасности граждан. Несмотря на то, что каждый по-разному оценивает, как этого достичь», — сказала Комарова.

На данный момент в ХМАО первым компонентом вакцины привились больше 75% жителей. Завершили вакцинацию от коронавируса почти 63%. Глава региона добавила, что для появления коллективного иммунитета в округе должны привиться порядка 80% взрослого населения. «Жизнь демонстрирует каждому из нас данные, которые скорее подтверждают необходимость и безопасность прививки, как наиболее эффективное средство для предотвращения распространения инфекции», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября в ХМАО будут отстранять от работы сотрудников, которые без уважительных причин не привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Завершить вакцинацию необходимо до 1 декабря.