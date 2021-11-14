14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Власти ХМАО готовы жестко наказывать противников вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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При необходимости власти ХМАО примут жесткие меры против ковид-диссидентов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО готовы ввести более жесткие меры по отношению к антипрививочникам при необходимости. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Органы власти должны быть готовы к организации необходимой работы для того, чтобы повлиять на темпы распространения коронавируса. Если будут приняты более жесткие решения, значит я должна их реализовать в интересах безопасности граждан. Несмотря на то, что каждый по-разному оценивает, как этого достичь», — сказала Комарова.

На данный момент в ХМАО первым компонентом вакцины привились больше 75% жителей. Завершили вакцинацию от коронавируса почти 63%. Глава региона добавила, что для появления коллективного иммунитета в округе должны привиться порядка 80% взрослого населения. «Жизнь демонстрирует каждому из нас данные, которые скорее подтверждают необходимость и безопасность прививки, как наиболее эффективное средство для предотвращения распространения инфекции», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября в ХМАО будут отстранять от работы сотрудников, которые без уважительных причин не привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Завершить вакцинацию необходимо до 1 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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