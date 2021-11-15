Власти РФ ограничат въезд в страну иностранцев без QR-кодов

Жители других государств, не оформившие QR-код перед въездом в Россию, должны будут представить отрицательный результат ПЦР-теста. Срок действия данного документа, а также его форму определит главный санитарный врач РФ Анна Попова.
«Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС выдержку из внесенного на рассмотрение законопроекта.
Сам законопроект предусматривает поправки в Устав железнодорожного транспорта РФ, а также в Воздушный кодекс. Форму документа с указанием отрицательного результата исследования на коронавирус, а также срок его действия, согласно представленному законопроекту, определит лично главный санитарный врач РФ Анна Попова.
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