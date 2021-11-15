Власти РФ ограничат въезд в страну иностранцев без QR-кодов

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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Иностранцам без QR-кодов придется делать ПЦР-тесты Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители других государств, не оформившие QR-код перед въездом в Россию, должны будут представить отрицательный результат ПЦР-теста. Срок действия данного документа, а также его форму определит главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС выдержку из внесенного на рассмотрение законопроекта.

Сам законопроект предусматривает поправки в Устав железнодорожного транспорта РФ, а также в Воздушный кодекс. Форму документа с указанием отрицательного результата исследования на коронавирус, а также срок его действия, согласно представленному законопроекту, определит лично главный санитарный врач РФ Анна Попова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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