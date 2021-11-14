Лжеэлектрики не боятся полицейских проверок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Представитель организованной группы, навязывающей пенсионерам электрооборудование по завышенным в десятки раз ценам, считает, что этот бизнес является законным. Один из мошенников (его фамилия известна редакции) заявил корреспонденту URA.RU, что не боится проверок со стороны полиции и намерен работать дальше.

«Мы занимаемся нормальным бизнесом. Это капитализм. Я могу продать вам булку хлеба в 300 раз дороже ее стоимости, и это не будет мошенничеством. Вы же разместили мои персональные данные без моего разрешения и назвали нас мошенниками. Это клевета», — пояснил представитель лжеэлектриков, отказавшийся назвать свое имя.

Собеседник агентства откровенно посмеялся над возможной проверкой полиции, которая была инициирована по материалам URA.RU. Он заявил, что 90-летняя пенсионерка купила ненужный ей прибор стоимостью 30 тысяч рублей на основании подписанного договора, а потому уверен, что действует на законных основаниях.

В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили, что доследственная проверка фактов идет. Но подробностей раскрывать не стали.

По словам адвоката Павла Бабикова, в действиях лжеэлектриков есть все признаки мошенничества. «Договор был заключен под угрозой того, что сгорят все электроприборы, то есть воля потребителя услуги была сформирована путем обмана. Кроме того, налицо явная несоразмерность стоимости услуги», — говорит адвокат, напоминая, что по соответствующим уголовным делам имеется судебная практика.

Ранее URA.RU описало схему работы организованной группы людей, представляющихся электриками городских служб Свердловской области. Мошенники орудуют в Екатеринбурге и близлежащих городах, обманным путем навязывая пенсионерам ненужные услуги по монтажу электрооборудования. За свои услуги они берут в десятки раз больше реальной стоимости таких работ. Филиалы компании по таким же методикам работают в Перми и Калининграде.