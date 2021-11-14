14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Пермском крае бывший глава округа отказался от борьбы за власть

© Служба новостей «URA.RU»
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Тамаз Габаев на стал подавать документы на участие в конкурсе Фото:

В Большесосновском округе Пермского края на должность главы муниципалитета претендуют пять человек. Бывшего руководителя территории, Тамаза Габаева среди них не оказалось. Об этом URA.RU рассказали в думе Большесосновы.

«Завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. Документы подали пять человек: заместитель главы Осинского городского округа Татьяна Бушуева, [действующий глава округа] Владимир Тресков, гендиректор ООО „Большесосновская служба заказчика“ Сергей Бушуев, начальник отдела ГИБДД ОМВД по Частинскому округу Андрей Корепанов, бухгалтер Очерского машиностроительного завода Оксана Каранина», — пояснили в думе.

Конкурс состоится 25 ноября. Конкурсная комиссия определит двух кандидатов, из которых местной думе предстоит выбрать главу Большесосновского округа. Предполагалось, что участие в конкурсе может принять Габаев, ранее возглавлявший этот муниципалитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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