В Пермском крае бывший глава округа отказался от борьбы за власть

Тамаз Габаев на стал подавать документы на участие в конкурсе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Большесосновском округе Пермского края на должность главы муниципалитета претендуют пять человек. Бывшего руководителя территории, Тамаза Габаева среди них не оказалось. Об этом URA.RU рассказали в думе Большесосновы.

«Завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы округа. Документы подали пять человек: заместитель главы Осинского городского округа Татьяна Бушуева, [действующий глава округа] Владимир Тресков, гендиректор ООО „Большесосновская служба заказчика“ Сергей Бушуев, начальник отдела ГИБДД ОМВД по Частинскому округу Андрей Корепанов, бухгалтер Очерского машиностроительного завода Оксана Каранина», — пояснили в думе.

Конкурс состоится 25 ноября. Конкурсная комиссия определит двух кандидатов, из которых местной думе предстоит выбрать главу Большесосновского округа. Предполагалось, что участие в конкурсе может принять Габаев, ранее возглавлявший этот муниципалитет.