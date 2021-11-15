Кремль: Россия будет поддерживать Донбасс в борьбе с COVID-19

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Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, спутник v, гам-ковид-вак
Россия пока не может поставлять вакцину «Спутник V» на Донбасс в нужном объеме, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия продолжит помогать Донбассу в борьбе с коронавирусом в рамках гуманитарной помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что пока Москва не может поставлять в непризнанные ДНР и ЛНР вакцину «Спутник V» из-за повышенного спроса на нее в регионах РФ.

«Россия в рамках гуманитарной помощи делала и будет продолжать делать все возможное. В некоторых регионах РФ в связи с повышенным спросом на несколько дней подряд возникает дефицит некоторых видов вакцин. С обеспечением гуманитарной помощи Донбассу есть сложности, но несмотря на это Россия будет делать все необходимое», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Журналисты сообщили пресс-секретарю, что в больницах Донбасса возник дефицит кислорода и вакцин от коронавируса. Тяжелая ситуация также наблюдается на Украине.

Ранее в украинском городе Николаев в местную больницу ворвались местные жители, которые потребовали обеспечить кислородом своих родственников, больных COVID-19. С собой они привезли женщину, у которой наблюдался низкий уровень сатурации, передает «Федеральной агентство новостей». После лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в осознанном убийстве граждан. Она сообщила про скудное финансирование здравоохранения, деньги на которое, по ее словам, выделяются Киевом по остаточному принципу, передает «Национальная служба новостей».

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