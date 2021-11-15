Продюсер Чурикова раскрыла, кому Барских обязан победой на MTV

Украинский певец, автор и композитор Макс Барских (Николай Бортник) стал победителем музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 года благодаря своим поклонникам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала директор по запуску канала MTV Russia, телеведущая Яна Чурикова.
«В номинацию „Лучший исполнитель по версии MTV Russia“ попадают артисты из России, Казахстана, из Беларуси, откуда угодно, те, кто, оказывается в нашем плейлисте. Макс Барских является активным участником наших плейлистов. Победителей же определяют сами зрители, они проходят по ссылке на международный сайт и голосуют за своего исполнителя. Соответственно, поклонники Макса Барских оказались в этом году самыми активными и он им может сказать „спасибо“», — подчеркнула Яна Чурикова.
Спикер добавила, что на премию MTV Europe Music Awards 2021 также были номинированы Муся Тотибадзе, SLAVA MARLOW, Мари Краймбрери, Imanbek. «Были также номинированы Муся Тотибадзе, SLAVA MARLOW, Мари Краймбрери, Imanbek. Премия важна тем, что она отвечает за достижения исполнителей разных стран, а не только всем известных глобальных исполнителей. Рекордсмен у нас по количеству статуэток MTV Europe Music Awards Дима Билан, у него их 7, но тогда еще номинация называлась „Лучший российский исполнитель“, потому что шла от конкретной территории, сейчас мы номинируем от канала», — объяснила Чурикова.
Церемония награждения MTV Europe Music Awards 2021 состоялась 14 ноября в Будапеште (Венгрия). Премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1994 году.
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