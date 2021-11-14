Лучшие риелторы Тюмени зарабатывают до миллиона рублей за месяц

Миллион рублей в месяц в Тюмени зарабатывают лучшие агенты по недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Агенты по недвижимости, работающие в Тюмени, зарабатывают до миллиона рублей в месяц. Однако такой доход доступен не всем, а лишь топовым специалистам, которых в областной столице не более десяти человек.

«Часто говорят, что минусом профессии является то, что тут нет гарантий и все зависит только от тебя. Да, это так. Но там, где риск, там и возможности», — цитирует руководителя компании «Этажи» Ильдара Хусаинова издание «РБК Тюмень».

По его словам, лучшие агенты по недвижимости в Тюмени зарабатывают до миллиона рублей в месяц. Но достигают таких доходов немногие: в настоящее время подобный заработок доступен порядка восьми человек.

Что до других высокооплачиваемых профессий, то среди них также риелторы (250 000 — 300 000 рублей в месяц) и стоматологи (до 250 000 рублей). По данным сервиса «Авито Работа», чтобы заработать такие суммы первой категории сотрудников необходимо совершить максимум из возможных сделок. А вот докторам нужно иметь высокую квалификацию, стаж работы не менее трех лет, а также устроиться в ту клинику, где большой поток пациентов.

В целом же медианная зарплата в Тюменской области за третий квартал года составила 35 000 рублей. В аналогичном периоде 2020 года она была такой же.