Жителей города ЯНАО возмутило переименование улиц

Жители Губкинского недовольны переименованием улиц из-за присоединения к городу поселка Пурпе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) недовольны переименованием улиц Школьная, Таежная и Молодежная из-за присоединения к городу поселка Пурпе. Об этом они пишут в комментариях в официальном instagram-аккаунте администрации города.

«Вот пусть Пурпе и меняют свои названия. Не мы к ним присоединились, а они к нам! Действительно, почему в Губкинском должны переименовывать улицы. Пурпе присоединяется, и оно становится микрорайоном, а не наоборот. Поэтому в Пурпе нужно все переименовывать», — пишут жители в социальных сетях.

Решение о переименовании улиц в городе было принято из-за того, что аналогичные обозначения носят жилые дома в поселке. В городе названия Школьная, Таежная и Молодежная носят дороги, на которых никто не прописан. Как рассказали в городской администрации, было выбрано для голосования пять вариантов будущего названия для каждой улицы.

«Рад, что жители Губкинского так дорожат названиями городских улиц, но также уверен, что горожане с пониманием отнесутся к необходимости переименования нескольких улиц. Переименование улиц в Пурпе доставит жителям много проблем с пропиской. А для губкинцев это шанс выбрать новые — уникальные, яркие и „говорящие“ — названия для наших улиц. Голосовать могут и губкинцы, и пурпейцы. Мы уже одна большая дружная территория, поэтому решения о жизни и развития города мы должны принимать все вместе», — рассказал URA.RU мэр города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин.