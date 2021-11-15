Депутат Госдумы встал на защиту антипрививочников

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что запугивать и лишать прав граждан, не желающих делать вакцину от COVID-19, в рамках борьбы с коронавирусом недопустимо. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале.
«Эпидемия ковида, безусловно, чрезвычайная ситуация, но бороться с ней нужно только законными способами, соблюдая все обязательства государства перед гражданами. Любые действия, подрывающие доверие населения к власти, грозят самыми тяжелыми социально-экономическими последствиями для страны, которые превысят ущерб от любой пандемии», — заявил Миронов.
Депутат обратил внимание на высказывание министра здравоохранения Михаила Мурашко во время круглого стола в Госдуме о том, что в Сингапуре непривитых граждан лишают права на бесплатную медицинскую помощь. «Призываю главу Минздрава перестать „кошмарить“, а в данном случае „сингапурить“ людей и заняться своими прямыми обязанностями», — заявил депутат.
Ранее эпидемиолог предложил помечать врачей антипрививочников как иноагентов. Такое предложение вынес доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов. По его словам, маркировать антипрививочников должны специалисты.
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