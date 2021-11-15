Депутат Госдумы встал на защиту антипрививочников

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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
По мнению депутата, нельзя лишать основных прав граждан, не желающих вакцинироваться Фото:
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Коронавирус COVID-19

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что запугивать и лишать прав граждан, не желающих делать вакцину от COVID-19, в рамках борьбы с коронавирусом недопустимо. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале.

«Эпидемия ковида, безусловно, чрезвычайная ситуация, но бороться с ней нужно только законными способами, соблюдая все обязательства государства перед гражданами. Любые действия, подрывающие доверие населения к власти, грозят самыми тяжелыми социально-экономическими последствиями для страны, которые превысят ущерб от любой пандемии», — заявил Миронов.

Депутат обратил внимание на высказывание министра здравоохранения Михаила Мурашко во время круглого стола в Госдуме о том, что в Сингапуре непривитых граждан лишают права на бесплатную медицинскую помощь. «Призываю главу Минздрава перестать „кошмарить“, а в данном случае „сингапурить“ людей и заняться своими прямыми обязанностями», — заявил депутат.

Ранее эпидемиолог предложил помечать врачей антипрививочников как иноагентов. Такое предложение вынес доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов. По его словам, маркировать антипрививочников должны специалисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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