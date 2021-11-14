Издатель пермского «Коммерсанта» возглавила еще три СМИ

Двумя деловыми изданиями Перми будет управлять один человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Генеральным директором пермского ООО «РИА ИД „Компаньон“» стала Людмила Крошечкина. Она также возглавляет ООО «Деловая журналистика», которое издает газету «Коммерсант-Прикамье».

«Людмила Крошечкина будет контролировать текущую деятельность предприятия и обеспечивать реализацию экономических показателей общества. При этом она будет совмещать работу в ООО РИА „ИД ‚Компаньон‘“ с руководством в ООО „Деловая журналистика“», — сообщает «Коммерсант».

ИД «Компаньон» издает газеты «Новый компаньон» и «Пятница», а также портал Newsko. Крошечкина начинала свою деятельность в «Пермском обозревателе», затем работала в газете «Business Class», с 2014 года — генеральный директор ООО «„Коммерсантъ“ в Перми», с 2016 года — директор ООО «Деловая журналистика», издатель газеты «Коммерсант».