Новые дома вместо аварийных появятся в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэрия Тюмени определила первый участок в городе под реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. Новые дома вместо аварийных появятся в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное.

«Многоквартирные дома, расположенные в границах территорий по ул. Ставропольской, 1, 1-а, и ул. Жуковского, 28, — признаны аварийными и подлежащими сносу, в отношении них установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. В рамках реализации механизма КРТ гражданам, живущим в этих домах по договорам социального найма, будут предоставлены равноценные готовые для проживания жилые помещения. Собственникам квартир — возмещение, размер которого эквивалентен рыночной стоимости», — рассказали в мэрии.

Расселение будет идти за счет средств инвестора-застройщика, добавляют власти. 13 декабря администрация Тюмени проведет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии этих территорий.

Ранее URA.RU писало, что многоквартирные жилые дома в Тюменской области могут быть снесены, даже если они не являются аварийными или подлежащими реконструкции, однако при этом попали в план комплексного развития территории жилой застройки. Окончательное решение о необходимости включения того или иного объекта в план комплексного развития территории жилой застройки принимается в Главном управление строительства региона.