14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Мэрия Тюмени определила первый участок под программу реновации. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, новостройки, строительный кран, строительство, новостройки тюмени
Новые дома вместо аварийных появятся в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное Фото:

Мэрия Тюмени определила первый участок в городе под реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. Новые дома вместо аварийных появятся в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное.

«Многоквартирные дома, расположенные в границах территорий по ул. Ставропольской, 1, 1-а, и ул. Жуковского, 28, — признаны аварийными и подлежащими сносу, в отношении них установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. В рамках реализации механизма КРТ гражданам, живущим в этих домах по договорам социального найма, будут предоставлены равноценные готовые для проживания жилые помещения. Собственникам квартир — возмещение, размер которого эквивалентен рыночной стоимости», — рассказали в мэрии.

Расселение будет идти за счет средств инвестора-застройщика, добавляют власти. 13 декабря администрация Тюмени проведет аукцион на право заключения договора о комплексном развитии этих территорий.

Ранее URA.RU писало, что многоквартирные жилые дома в Тюменской области могут быть снесены, даже если они не являются аварийными или подлежащими реконструкции, однако при этом попали в план комплексного развития территории жилой застройки. Окончательное решение о необходимости включения того или иного объекта в план комплексного развития территории жилой застройки принимается в Главном управление строительства региона.

Новые дома вместо аварийных появятся в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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