14 ноября 2021

Аэропорту Кольцово выдали разрешение на реконструкцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово может увеличить площадь и принимать больше пассажиров Фото:

Историко-культурная экспертиза Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало положительное заключение о том, что на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурга можно проводить реконструкцию. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

«Историко-культурная экспертиза пришла в к выводу, что на данном участке территории отсутствуют объекты культурного наследия. Территория землеотвода может быть использована для хозяйственного освоения, без каких-либо ограничений (обременений) со стороны органов охраны объектов культурного наследия», — сообщается документе.

Речь идет о терминале международных линий на территории аэропорта в Кольцово площадью более 115 тысячи квадратных метров, где располагается в том числе и первый каменный аэровокзал, построенный в Кольцово в 1954 году. В пресс-службе аэропорта Кольцово воздержались от комментариев, касающихся этого документа.

Как сообщало URA.RU, в 2018 году холдинг «Аэропорты регионов» планировал инвестировать в обновление международного терминала Кольцово более 1,5 млрд рублей. Ожидалось, что средства будут направлены на усиление транспортной безопасности, модернизацию багажной системы и досмотрового оборудования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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