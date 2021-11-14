Аэропорту Кольцово выдали разрешение на реконструкцию

Аэропорт Кольцово может увеличить площадь и принимать больше пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Историко-культурная экспертиза Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало положительное заключение о том, что на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурга можно проводить реконструкцию. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

«Историко-культурная экспертиза пришла в к выводу, что на данном участке территории отсутствуют объекты культурного наследия. Территория землеотвода может быть использована для хозяйственного освоения, без каких-либо ограничений (обременений) со стороны органов охраны объектов культурного наследия», — сообщается документе.

Речь идет о терминале международных линий на территории аэропорта в Кольцово площадью более 115 тысячи квадратных метров, где располагается в том числе и первый каменный аэровокзал, построенный в Кольцово в 1954 году. В пресс-службе аэропорта Кольцово воздержались от комментариев, касающихся этого документа.

Как сообщало URA.RU, в 2018 году холдинг «Аэропорты регионов» планировал инвестировать в обновление международного терминала Кольцово более 1,5 млрд рублей. Ожидалось, что средства будут направлены на усиление транспортной безопасности, модернизацию багажной системы и досмотрового оборудования.