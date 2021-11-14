Перед масштабным ремонтом у пермского стадиона сменился глава

По словам инсайдера, на реконструкцию стадиона выделяют огромные деньги Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

В руководстве спортивного стадиона «Центральный» в Чайковском резко сменилось руководство. Новым главой стал депутат местной гордумы от КПРФ Андреев Антон, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Смена руководства произошла перед масштабной реконструкцией стадиона.

«Поступил приказ, новым руководителем вместо Владимира Ялфимова становится Антон Андреев», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, смена главы стала для всех неожиданностью.

Как рассказал другой анонимный источник агентства, Ялфимова поставили перед фактом, когда ему сообщили об отставке. По словам собеседника, экс-глава стадиона оказался неудобен, поэтому его сменили. Также по мнению источника, большую роль в смене руководства сыграла предстоящая реконструкция стадиона, на которую выделяют огромные деньги.

Связаться с Ялфимовым агентству не удалось. Получить оперативный комментарий от учредителя стадиона — управления ФКиС администрации Чайковского городского округа также не удалось. Туда направлен запрос.