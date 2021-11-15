ЯНАО свяжут новыми рейсами с Уралом и Сибирью

Выполнять авиаперелеты будут на самолетах SSJ100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Red Wings» запускает новые авиарейсы из Челябинска в Ноябрьск и Салехард, а также из Омска в Ноябрьск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Red Wings».

«Авиакомпания Red Wings в ноябре начнет полеты по семи новым направлениям из городов Урала и Сибири. Новые рейсы будут выполняться по следующему расписанию: в Ноябрьск с 25 ноября по четвергам, в Салехард с 28 ноября по воскресеньям. А также авиаперелет из Омска в Ноябрьск с 27 ноября по субботам», — говорится в сообщении авиакомпании.

Выполнять авиаперелеты по этому направлению будут самолеты SSJ100, вмещающие до 100 пассажиров. Полеты субсидируются из региональных и федерального бюджета, из-за чего устанавливается низкая цена для пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что из Салехарда теперь можно улететь в международный аэропорт Шереметьево. А также будут запущенны круглогодичные авиаперелеты из Нового Уренгоя и Салехарда в Сочи и Краснодар.