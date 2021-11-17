В рамках контрольных мероприятий проверят и траты отделения в 2019—2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Департамент экономического развития ХМАО начал проверку в отделении «Многофункционального центра Югры» в Сургуте по факту избирательного начисления премий работникам. Об этом URA.RU сообщил директор профильного департамента Роман Генкель.

«У нас было обращение по этому поводу и мы сейчас ищем нарушения в части начисления премий. Мероприятия только начались, мы в рабочем порядке проводим проверку», — рассказал Генкель.

Также департамент экономразвития проведет проверочные мероприятия хозяйственно-материальной деятельности учреждения с 2019 по 2020 год. Инсайдер из числа сотрудников МФЦ считает, что помимо нарушений с выплатами премий чиновники могут найти массу несоответствий закону и в этой части, по словам источника, только на охрану в рамках госзакупок потратили более 16 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Сотрудников МФЦ Сургута лишили премий из-за жалоб губернатору. После заявления одного из работников на избирательное премирование руководство сказало: «жалуетесь — сидите без премий».