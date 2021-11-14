В Курганской области резко вырос спрос на кредитные карты

В Курганской области с начала года выдано более 67 тысяч кредитных карт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С начала года жителям Курганской области выдано более 67 тысяч кредитных карт — почти в 1,5 раза больше, чем с января по октябрь 2020 года. Об этом URA.RU сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

«Выдачи кредитных карт в Курганской области в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 4,2%. За январь—октябрь банки выдали в Курганской области 67,6 тысячи кредиток — на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года (45,4 тысячи кредиток)», — рассказали в ОКБ.

Только в октябре жители Курганской области оформили 8,5 тысячи кредитных карт. По сравнению с октябрем 2020 года (пять тысяч карт) рост кредитования составил 69,5%.

«По количеству выданных за месяц кредитных карт регион оказался на 61-м месте. В октябре прошлого года он был на 60-м месте. Рост выдач в регионе произошел несмотря на попытки ЦБ РФ охладить с 1 октября необеспеченное потребительское кредитование», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В целом по стране россияне второй месяц подряд берут рекордное количество кредитных карт. Так, в сентябре оформлено 1,56 млн кредиток, а в октябре — 1,61 млн карт. «Это новый рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц», — отметили в ОКБ. При этом в некоторых регионах количество выданных кредитных карт в октябре уменьшилось. Среди них Московская область и Санкт-Петербург (снижение на 5% по сравнению с сентябрем), Самарская (на 3%) и Нижегородская (на 1%) области.