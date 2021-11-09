Тюменскую птицефабрику из-за птичьего гриппа закроют до 2022 года

Бооровская птицефабрика (Тюменский район) не будет работать до весны 2022 года. Об этом 10 ноября на заседании аграрного комитета Тюменской облдумы сообщил замгубернатора Владимир Чейметов, передает с места событий корреспондент URA.RU. 13 октября стало известно о вспышке на предприятии птичьего гриппа.
«Предприятие однозначно возобновит работу, но в каком формате — пока не определено. Всероссийский институт животноводства проведет аудит птицефабрики (в том числе — в части биологической безопасности) на предмет того, как нам, с учетом перспектив развития Тюмени, восстановить производство и не допустить повторной вспышки. Аудит планируем провести с ноября по январь 2022 года. По нашим расчетам, первое инкубационное яйцо поступит на фабрику весной 2022 года, затем птица будет выращиваться», — поделился планами чиновник.
По словам Чейметова, филиал Боровской птицефабрики в Голышмановском районе продолжает работу. Там содержится около 400 тыс. птиц.
Замгубернатора добавил, что возмещение ущерба, понесенного предприятием, из областного бюджета не планируется. «Поголовье птицефабрики было застраховано. Кроме того, сейчас фабрика начала продажу зерна (для корма птиц — прим. ред.), которое в текущей ситуации не потребуется в таком количестве», — добавил Чейметов.
Ранее агентство сообщало, что из-за вспышки птичьего гриппа, на Боровской птицефабрике сожгли более 4 млн кур. Из-за этого жители Тюмени массово жаловались на едкий запах, окутавший город.
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