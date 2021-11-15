Банкротство сына челябинского экс-губернатора отложили

Кредиторы хотят получить от Александра Дубровского почти 300 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

В процессе банкротства Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, возникла пауза. Такое решение принял 15 ноября Арбитражный суд Челябинской области.

«Судебное заседание отложено до 15 декабря. Полностью решение будет опубликовано позже», — сообщили URA.RU в суде.

Ходатайство о личном банкротстве подал в сентябре 2021 года сам Дубровский-младший. Представители семьи Дубровских от общения со СМИ отказываются.

Долги сына бывшего главы региона, образовавшиеся в рамках банкротства ПО «Монтажник», оцениваются в 274 млн 159 тыс. рублей. Ранее суд отказывался принять его заявление, но осенью 2021 года процесс все же начался. Если Дубровский-младший будет признан банкротом, с него уже не смогут взыскать долги другие кредиторы, среди которых значатся налоговики, органы власти, Магнитогорский металлургический комбинат и несколько десятков коммерческих организаций.

Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2018 году, когда Дубровский-старший занимал губернаторский пост. Компания должна была построить саммитам ШОС и БРИКС 2020 года конгресс-холл «Крылья» в Челябинске. Однако проект провалился: в сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, его экс-руководителя Алексея Павлюка арестовали. Сумма требований кредиторов составляет порядка 2 млрд рублей. Сына экс-губернатора, как основного совладельца «Монтажника», пытаются привлечь к субсидиарной ответственности.