У сына челябинского экс-губернатора требуют деньги за актив семьи

Семье Бориса Дубровского грозят новые проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, собираются взыскать часть убытков от банкротства ПО «Монтажник». Это следует из материалов судебного дела.

«В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о взыскании убытков с учредителей и бывших руководителей должника в деле о банкротстве. Документ представлен управлением ФНС по Челябинской области 2 июня», — пояснили URA.RU в суде.

«Арестованного имущества „Монтажника“ недостаточно, чтобы деньгами от его продажи покрыть двухмиллиардные долги. Поэтому должны привлечь и собственников. Если требование налоговой удовлетворят, это станет проблемой для Дубровского-младшего. Он несколько лет был председателем совета директоров компании, да и часть акций записаны на него», — пояснил URA.RU участник процесса. Представители семьи экс-губернатора отказываются комментировать ход процесса URA.RU. Сам Дубровский-старший, по имеющейся информации, находится за пределами России.

Сын экс-губернатора сейчас пытается избавиться от ПО «Монтажник». Акции компании Дубровские в октябре 2017 года выкупили у экс-совладельца Виктора Тулупова. Дубровский-младший в мае 2021 года подал иск о признании сделки недействительной. «Думаю, что Дубровские хотят избежать субсидиарной ответственности», — заявил URA.RU временный управляющий ПО «Монтажник» Иван Васин. Если иск удовлетворят, отвечать за проблемы компании будет Тулупов.

ПО «Монтажник» строило в столице Южного Урала конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Объект, на который потратили миллиарды рублей из бюджета, сейчас заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом.