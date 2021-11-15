Штормовой ветер ожидается на юге России 16 и 17 ноября, при сильных порывах могут пострадать деревья, крыши и заборы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, эколог руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
«Центр антициклона 16 ноября будет находиться около Азовского моря, он принесет на черноморское побережье Кавказа, в районе Новороссийска, почти штормовой ветер, до 25- 30 м/с. Такая же ситуация ожидается в Сочи, Краснодаре. Возможно, будут повалены деревья, снесены крыши и заборы», — объяснил Александр Шувалов.
В беседе с URA.RU ведущий метеоролог отдела управления в кризисных ситуациях Ситуационного центра Росгидромета Михаил Милославский добавил, что такая ситуация продлится на юге России до 17 ноября. «Холодный воздух будет перетекать горный хребет и в районе Новороссийска 16 и 17 ноября, ожидается 25 — 30 м/с, это так называемая бора (холодный северный ветер — прим. URA.RU), причем ветер восточный. Такая же ситуация будет складываться в Крыму. Это достаточно частое явление, особенно в это время года и в зимний период. С четверга ветер постепенно начнет успокаиваться», — подчеркнул он.
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