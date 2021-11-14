Бывший вице-мэр челябинского города выслушал приговор

Процесс по делу бывшего вице-мэра Троицка Вадима Германа завершился обвинительным приговором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший замглавы Троицка (Челябинская область) Вадим Герман заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Такое решение вынес 15 ноября городской суд, рассмотрев его уголовное дело о превышении полномочий.

«Приговор должны были вынести еще в августе, но тогда адвокат Германа предложил закрыть дело за примирением сторон. Представители потерпевших согласились, а вот судья и представитель гособвинения высказались против. В итоге сегодня Германа оштрафовали на 50 тысяч рублей», — рассказал URA.RU участник процесса.

Германа задержали 14 декабря 2020 года после вызова и допроса в СКР, инкриминировав ему ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в 2019 году он «совершил действия по незаконной передаче имущества ЗАО „Теплосервис“ в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьим лицам», причинив коммерсантам ущерб на сумму более 9 млн рублей.

В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве Герман дал показания на главу Троицка Александра Виноградова, и дело возбудили уже в отношении мэра. Тот указал, что решение о передаче оборудования принималось с целью не допустить срыва отопительного сезона в Троицке, коллегиально — в том числе с участием прокуратуры и полиции.

Герман уволился из мэрии в апреле. Виноградов несколько дней провел в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, потом под залог. В итоге по решению Челябинского облсуда, получил право управлять Троицком во время рассмотрения его уголовного дела, который рассматривает тот же городской суд. В пресс-службе суда на звонок корреспондента URA.RU не ответили.