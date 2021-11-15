Неврологи пояснили, чем опасно употребление энергетиков

Энергетики бьют по всем системам организма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Употребление энергетических напитков приводит к истощению организма, сбою в работе нервной системы и всех гормональных систем, снижению иммунитета и повышению заболеваемости. А от передозировки может начаться сильная тахикардия (существенное усиленное сердцебиения). Об этом в разговоре с URA.RU рассказали врач-невролог Павел Хорошев и врач-невролог НИИ Неврологии Роман Люкманов.

«Основной вред от энергетиков связан с тем, что они обладают истощающим действием. Мы с помощью энергетиков стимулируем метаболизм, из-за этого истощается ресурс клеток и нарушается их нормальная деятельность. Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в будущем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем», — пояснил Павел Хорошев.

С ним согласился невролог Роман Люкманов. «Энергетические напитки — это суррогаты энергии, которые используются, когда не хватает собственных ресурсов организма, когда человек не досыпает, чрезмерно увлечен какими-то активностями и т. д. Любое искусственное увеличение потенциала приводит к тому, что человек избыточно тратит собственные ресурсы, которые требуют адекватного восполнения. Если этого не происходит, то может пострадать любая система жизнедеятельности. Первой, как правило, страдает нервная система, появляются различные расстройства, снижается иммунитет, повышается заболеваемость, а дальше все зависит от возраста и людей с их набором заболеваний», — поделился мнением собеседник агентства.

По словам Хорошева, из-за передозировки энергетиками у человека может развиться тахикардия. «Самый явный для человека признак передозировки энергетиком — это тахикардия, у взрослого человека это более 90 ударов в минуту и в течение часа, получаса. Если пульс не падает, то стоит обратиться к врачу», — заключил невролог.