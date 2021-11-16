Ученый: распространения COVID по всему миру можно было избежать

Страны слишком поздно решились на закрытие границ и авиасообщения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Распространение коронавируса можно было остановить еще в 2019 году, в самом начале роста заболеваемости, закрыв границы и перелеты между странами, где появились основные очаги COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«[Закрыть границы следовало], как только инфекция вышла за пределы региона, в частности Китайской Народной Республики. Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идет в январе—феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет. Это были миллионы туристов», — рассказал URA.RU Павел Волчков.

Ученый отметил, что Россия также очень поздно решилась на закрытие границ. «То же самое не сделали страны Европейского Союза, в частности Италия, Испания, которые стали вторым интенсивным очагом в Европе, откуда мы, в свою очередь, получили инфекцию в Россию. Мы, уже имея подтвержденный факт развивающейся пандемии, не закрыли своевременно сообщение с Европейским Союзом», — добавил он.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU напомнил, что специалисты в свое время недооценили COVID-19. «Это же классика. Знал бы, где падать — соломку постелил бы. Этого же никто не знает. Самые образованные, с энциклопедическими знаниями, специалисты в свое время ошиблись и предположили, что это серьезное, но местное заболевание, которые не станет более серьезным, чем вирус SARS-1. А получилось все по-другому», — отметил вирусолог.

17 ноября 2019 года в Китае зарегистрировали самый ранний случай заражение новой коронавирусной инфекцией. Первый заболевший обратился к врачу в провинции Хубэй. При этом 55-летний гражданин КНР не считается «нулевым пациентом». Точная причина появления коронавируса не исследована до сих пор. Научное сообщество предполагает несколько причин, среди которых переход вируса от животного к человеку, лабораторная утечка и другие.