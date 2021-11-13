Беспилотники позволяют мобильно и эффективно выявлять нарушителей, считают автоэксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России начали действовать специальные беспилотники, которые в состоянии фиксировать нарушение ПДД, марку, модель и номер автомобиля. По словам автоэкспертов, новые технологии очень эффективны в борьбе против нарушителей. Однако они обойдутся бюджету очень дорого.

«С помощью дронов фиксируют выезд на встречную полосу. Камера имеет обзор максимум 40 метров, а дрон или аэростат охватывает участок в два километра. Дроны — это очень эффективный метод для фиксации нарушений правил обгона. Когда такие нарушители узнают, как их вообще зафиксировали, они очень долго стоят с „круглыми“ глазами. Единственный способ уберечься от этого — не нарушать», — рассказал в беседе с URA.RU координатор движения «Синие Ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов.

При этом дроны также являются очень мобильными, сказал в разговоре с URA.RU партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. «Дрон может охватывать большой участок. Сегодня один, завтра второй, послезавтра третий. Мобильность — его главное достоинство. Дрон можно направить в любую точку», — сказал Моржаретто. Автоэксперт отметил, что новые дроны также способны сами фиксировать различные аварийные точки. Например, зафиксировать большую пробку из-за аварии.

Однако использование дронов нерентабельно, считает председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. «В России не производят такие дроны — это все иностранные технологии, которые очень дорого стоят. Они стоят миллионы рублей и с точки зрения интереса государства это совсем невыгодно. В России, на текущий момент, эта технология явно недоработана», — сказал Форманчук в беседе с URA.RU.

На данный момент дроны применяются в 17 российских регионах. В основном сотрудники ГИБДД применяют беспилотные дроны и управляемые с земли квадрокоптеры.