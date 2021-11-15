Путин распорядился помочь Донбассу

Жителям Луганской и Донецкой республик будет оказана гуманитарная помощь, а также изменены условия ввоза товаров в Россию из этой территории. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
«В целях защиты прав и свобод человека, оказания гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей и недопущения снижения уровня жизни правительству РФ постановляю: обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, действующих на территории указанных районов», — говорится в документе,
Отмечается также, что постановление должно быть выполнено в месячный срок. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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