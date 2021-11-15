Путин распорядился помочь Донбассу

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что указ должен быть выполнен в месячный срок Фото:
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Жителям Луганской и Донецкой республик будет оказана гуманитарная помощь, а также изменены условия ввоза товаров в Россию из этой территории. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«В целях защиты прав и свобод человека, оказания гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей и недопущения снижения уровня жизни правительству РФ постановляю: обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, действующих на территории указанных районов», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается также, что постановление должно быть выполнено в месячный срок. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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