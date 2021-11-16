Ученый рассказал, какие метеориты могут разрушить Землю

Землю могут разрушить крупные метеориты и астероиды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серьезно разрушить планету Земля могут метеориты размером в километр, по типу Тунгусского (упавшего 30 июня 1908 года), которые падают раз в сотни лет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

«Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение. Если говорить о катастрофических воздействиях на планету из-за астероидов, то это, условно говоря, бывает раз в миллион лет. Такие крупные объекты видны издалека, мы можем заранее просчитывать их орбиты и определять, насколько близко они подходят к Земле», — объяснил Анатолий Петрукович.

Собеседник подчеркнул, что мелкие метеориты, наподобие челябинского (столкнулся с Землей 15 февраля 2013 года), падают ежегодно. «Такого порядка болиды, светящиеся объекты, как мы видели в Челябинске, падают на землю по несколько штук в год. Они не касаются населенных пунктов, они улетают в океан, потому что он занимает две трети планеты», — рассказал Петрукович.

Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин добавил, что метеориты по типу челябинского можно обнаружить лишь за пару часов до попадания на Землю. «Метеориты мелкие и видны лишь за несколько часов до подлета к Земле, да и то не всегда. Если движение идет со стороны Солнца, то рассмотреть что-либо совершенно невозможно, так как небесное тело ослепляет телескопы. Такой метеорит как раз и упал в Челябинске, мы его не заметили», — заявил он в беседе с URA.RU.

В этот день, 16 ноября 1966 года, был зарегистрирован самый сильный метеорный поток, иначе — звездопад. В минуту проносилось до 2300 небесных тел.