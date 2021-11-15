Минэнерго прогнозирует избыток нефти в России

Павел Сорокин спрогнозировал повышение уровня добычи нефти в РФ в 2022 году Фото: media.gazprom-neft.ru

В начале 2022 года уровень добычи нефти в России вернется к показателю, который был до пандемии коронавируса. Такую ситуацию на нефтяном рынке прогнозирует Министерство энергетики РФ (Минэнерго).

«Все прогнозируют избыток предложения, начиная с первого или второго квартала. Это вопрос времени, осталось буквально несколько месяцев», — поделился своими мыслями заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в интервью с Bloomberg TV.

Замминистра считает, что профицит нефти будет по причине низкого сезонного спроса ресурса зимой. По его словам, у России есть задатки достичь допандемийного уровня добычи нефти. Павел Сорокин уточнил, что несмотря на то, что текущая стратегия ОПЕК+ позволит осуществить план лишь к началу второго квартала следующего года, «многое зависит от того, чего требует рынок».

Глава компании «Лукойл» Вагип Алекперов оценил стоимость нефти в 2022 году. По его словам, в его компании стоимость нефти будет в пределах 60 долларов за баррель. За сутки «Лукойл» будет получать около 30 тысяч баррелей.