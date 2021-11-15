Глава «Лукойла» спрогнозировал цену нефти на 2022 год

За 2022 год «Лукойл» планирует добыть 83 миллиона тонн нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Лукойл» закладывает в свой бюджет на 2022 год стоимость нефти в 60 долларов за баррель. Об этом в кулуарах форума ADIPEC рассказал глава компании Вагит Алекперов.

«Наша оценка сегодня, то, что мы закладываем, это около 60 [долларов за баррель]», — цитирует Вагита Алекперова «Прайм». Глава «Лукойла» уточнил, что цена на топливо может колебаться как вверх, так и вниз.

В 2022 году, с учетом ограничений ОПЕК+, компания планирует добыть 83 миллиона тонн нефти. За сутки «Лукойл» будет получать около 30 тысяч баррелей. По словам Алекперова, такими темпами компания может увеличить объемы производства и уже в конце января — феврале выйти на полный потенциал добычи нефти в России и за рубежом.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия в 2023—2024 годах может повторить рекорд по объемам добычи нефти — 560 миллионов тонн. По его словам, сейчас ведомство должно обеспечить конкурентоспособность отечественного топлива на мировом рынке, передает RT. Шульгин отметил, что в ближайшее время России стоит стабилизировать уровни добычи нефти и монетизировать их запасы.