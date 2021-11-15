Власти хотят добавить фото в сертификаты о вакцинации

Минздрав и Минцифры рассматривают возможность добавления фото на сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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В сертификаты о вакцинации от коронавируса хотят добавить фото их получателей. Такая инициатива обсуждалась Министерством цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) и Министерством здравоохранения РФ (Минздрав).

Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт «Госуслуг», могут быть дополнены их фотографиями, рассказал «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник. Благодаря этому, в общественные места можно будет заходить по QR-коду без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей.

По словам источника, возможно это будет фото в виде селфи, добавленное на «Госуслуги». Кроме того, предлагается схема, при которой к сертификату будет прилагаться фотография из Единой биометрической системы (ЕБС). Также профильные ведомства рассматривают возможность проверки сертификатов при покупке билетов на междугородний и международный транспорт.

Правительство разработало два законопроекта, которые предполагают обязательное подтверждение прохождения вакцинации при посещении непродовольственных магазинов, общепита, учреждений культуры, массовых мероприятий, а также при поездках на воздушном и железнодорожном транспорте.