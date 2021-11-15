На Украине рассказали о планах спровоцировать Россию базой НАТО

По мнению Ильи Кивы, задача нового министра обороны Украины — спровоцировать Россию к агрессии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украина планирует создать военную базу НАТО на своей территории для провокации России к агрессивным действиям. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в Facebook.

«Задача нового министра обороны [Украины Алексея] Резникова — в ближайшие полгода создать на территории Украины военную базу НАТО и спровоцировать Россию к агрессивным действиям по защите своих границ», — написал Илья Кива. По его мнению, политика Киева поставит точку в истории Украины и приведет к тому, что страну разделят на части.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший заместитель начальника ВСУ Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией. Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина ожидает наступления России на фоне миграционного кризиса, передает «Национальная служба новостей». Представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия нападет на Украину только в случае провокации. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о подготовке России к войне с Украиной, передает RT.