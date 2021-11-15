Спикер гордумы Краснокамска переезжает на работу в Пермь

Юрий Трухин готов сменить портфель депутата на кресло чиновника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Председатель городской думы Краснокамска (Пермский край) Юрий Трухин готовится покинуть пост и перейти на работу заместителем главы Мотовилихинского района Перми. Такое предложение ему сделал мэр города Алексей Демкин.

В пресс-службе краевой столицы информацию о предстоящем кадровом назначении подтвердили. Как пояснили в мэрии, Трухин будет курировать содержание территории и реализацию программ благоустройства в районе. «Предполагается, что Юрий Трухин займет вакантную ставку заместителя главы районной администрации, освободившуюся после ухода с этой должности Дмитрия Онорина», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Пока Трухин не писал заявление о сложении полномочий. Но на его место уже есть ряд претендентов. По данным собеседников «Ъ», ими могут стать депутаты Юрий Науменко, Асаф Фаррахов, Дмитрий Чеплыгин, Ринат Разутдинов, а также бывший спикер земсобрания Краснокамского района Григорий Новиков.