15 ноября 2021
14 ноября 2021
13 ноября 2021

Спикер гордумы Краснокамска переезжает на работу в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Трухин готов сменить портфель депутата на кресло чиновника Фото:

Председатель городской думы Краснокамска (Пермский край) Юрий Трухин готовится покинуть пост и перейти на работу заместителем главы Мотовилихинского района Перми. Такое предложение ему сделал мэр города Алексей Демкин.

В пресс-службе краевой столицы информацию о предстоящем кадровом назначении подтвердили. Как пояснили в мэрии, Трухин будет курировать содержание территории и реализацию программ благоустройства в районе. «Предполагается, что Юрий Трухин займет вакантную ставку заместителя главы районной администрации, освободившуюся после ухода с этой должности Дмитрия Онорина», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Пока Трухин не писал заявление о сложении полномочий. Но на его место уже есть ряд претендентов. По данным собеседников «Ъ», ими могут стать депутаты Юрий Науменко, Асаф Фаррахов, Дмитрий Чеплыгин, Ринат Разутдинов, а также бывший спикер земсобрания Краснокамского района Григорий Новиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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