15 ноября 2021

Челябинск попал в топ-10 самых грязных городов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Челябинском. Челябинск, дым, смог, нму, неблагоприятные метеоусловия, экология, виды челябинска
В минэкологии заявляют, что загрязнение воздуха в Челябинске снижается (фото из архива) Фото:

Челябинск попал в десятку городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы Superjob по итогам опроса жителей крупнейших городов России. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил URA.RU, что выбросы в регионе снижаются.

По итогам рейтинга Superjob, в десятку городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой попали: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%). Критериями оценки стали качество воздуха, воды и продуктов питания. Респонденты также оценивали чистоту родных городов и утилизацию мусора.

Вместе с тем, согласно данным Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние три года снизился в семи городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух». В число этих городов попал и Челябинск.

«В регионе в рамках реализации проекта „Чистый воздух“ реализуется комплекс мероприятий по модернизации промышленности, рекультивации свалок и переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. Загрязняющих вещества в регионе за три года снижены на 108,3 тысячи тонн, что составило 17,7%. Снижение достигнуто за счет модернизации производственных мощностей и рекультивации челябинской свалки», — сообщил URA.RU Лихачев.

Москва в рейтинге Superjob заняла 18-е место, Санкт-Петербург — 11-е. Всего в опросе сервиса приняли участие 31 тысяча 700 респондентов из 37 городов. Это 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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