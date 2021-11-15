Четверых тюменцев будут судить за похищение людей

Первое заседание по существу дела назначено на 19 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Четверо тюменцев пойдут под суд за похищение людей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Кроме того, одному из подозреваемых предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

«Обвиняемые насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей Тюменской области. Там их удерживали, получая за „лечение“ вознаграждение от родственников своих пациентов», — рассказали в пресс-службе.

По информации из материалов дела, обвиняемые нарушали права граждан, удерживая их против воли. «Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов», — добавили в ведомстве.

По решение суда, трое злоумышленников сейчас находятся в СИЗО, один — под домашним арестом. Первое заседание по существу дела назначено на 19 ноября.