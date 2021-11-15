15 ноября 2021
14 ноября 2021

Четверых тюменцев будут судить за похищение людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Первое заседание по существу дела назначено на 19 ноября Фото:

Четверо тюменцев пойдут под суд за похищение людей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Кроме того, одному из подозреваемых предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

«Обвиняемые насильно увозили в реабилитационный центр имеющих алкогольную зависимость жителей Тюменской области. Там их удерживали, получая за „лечение“ вознаграждение от родственников своих пациентов», — рассказали в пресс-службе.

По информации из материалов дела, обвиняемые нарушали права граждан, удерживая их против воли. «Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов», — добавили в ведомстве.

По решение суда, трое злоумышленников сейчас находятся в СИЗО, один — под домашним арестом. Первое заседание по существу дела назначено на 19 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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