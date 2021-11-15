Пермский губернатор нашел место для оппозиционного экс-депутата

Надежда Агишева покинула депутатское кресло по итогам осенних выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин утвердил новый состав Общественная палаты Пермского края. В него вошла и бывший депутат Пермской гордумы Надежда Агишева.

«Указом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в состав региональной Общественной палаты включена координатор проектов Фонда поддержки культурных проектов „Новая коллекция“ Надежда Агишева», — говорится в сообщении палаты. Также ее состав пополнил сотрудник бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития» Николай Косвинцев.

Агишева до сентябрьских выборов была депутатом городской думы Перми от партии «Яблоко». Она пыталась переизбраться в качестве самовыдвиженца, но не смогла набрать нужного количества голосов. Депутатом по ее округу стала представитель «Единой России» Татьяна Шестакова, набравшая 25,74% голосов. За Агишеву проголосовали 18,43% избирателей.