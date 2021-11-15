15 ноября 2021
14 ноября 2021
13 ноября 2021

Пермский губернатор нашел место для оппозиционного экс-депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская городская дума 6 созыва депутаты Пермь, агишева надежда
Надежда Агишева покинула депутатское кресло по итогам осенних выборов Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин утвердил новый состав Общественная палаты Пермского края. В него вошла и бывший депутат Пермской гордумы Надежда Агишева.

«Указом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в состав региональной Общественной палаты включена координатор проектов Фонда поддержки культурных проектов „Новая коллекция“ Надежда Агишева», — говорится в сообщении палаты. Также ее состав пополнил сотрудник бюджетного учреждения Пермского края «Агентство инвестиционного развития» Николай Косвинцев.

Агишева до сентябрьских выборов была депутатом городской думы Перми от партии «Яблоко». Она пыталась переизбраться в качестве самовыдвиженца, но не смогла набрать нужного количества голосов. Депутатом по ее округу стала представитель «Единой России» Татьяна Шестакова, набравшая 25,74% голосов. За Агишеву проголосовали 18,43% избирателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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