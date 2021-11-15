Спикер свердловского парламента добавила полномочий двум замам

Виктор Якимов и Виктор Маслаков укрепили свою власть в заксобрании Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между вице-спикерами заксобрания Свердловской области распределили обязанности. Двое из них, Виктор Маслаков и Виктор Якимов, укрепили свое влияние. Первый получил контроль над ключевым комитетом по бюджету, второму доверили взаимодействие с федеральными органами власти. Об этом говорится в распоряжении председателя парламента Людмилы Бабушкиной, копия есть у URA.RU.

«Маслаков Виктор Викторович координирует деятельность комитета по бюджету, финансам и налогам и комитета по аграрной политике и земельным отношениям. <…> Якимов Виктор Васильевич координирует деятельность комитетов по взаимодействию с Государственной Думой и Советом Федерации», — сказано в документе. Кроме того, Маслаков будет контактировать со свердловским правительством по социально-экономическим вопросам, а Якимов — по реализации нацпроектов.

Первый вице-спикер, бывший мэр Екатеринбурга и сенатор Аркадий Чернецкий, согласно новому распределению, будет тоже работать с Госдумой и Совфедом — но только по вопросам совершенствования законодательства. В его ведении также будет комитет по жилищной политике. Другой первый вице-спикер Виктор Шептий, помимо прочего, отвечает за взаимодействие заксо с правительством области и аппаратом губернатора Евгения Куйвашева.

Работу комитета по соцполитике будет координировать вице-спикер Михаил Клименко. Ему же доверено готовить аналитические материалы, посвященные социальной сфере. Сравнительно меньше обязанностей досталось двум вице-спикерам от оппозиции. Армен Карапетян из «Справедливой России» будет курировать комитет по экологии, а Александр Ивачев из КПРФ — комитет по молодежной политике и физкультуре.

В новом созыве заксобрания количество вице-спикеров было расширено с пяти до семи. Появление одной ставки связано с избранием Аркадия Чернецкого. Он занял равноценную с Виктором Шептием должность первого зампредседателя — это было сделано во избежание конфликтов.