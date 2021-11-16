Преступника, стрелявшего в школе Казани, признали вменяемым

Специалисты признали Галявиева вменяемым и осознававшим свои действия (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Специалисты психиатрической больницы Санкт-Петербурга признали Ильназа Галявиева, убившего девять человек в гимназии №175 Казани, вменяемым. Злоумышленнику грозит колония.

«13 октября завершилось проведение психиатрической экспертизы. Специалисты, несмотря на крики Галявиева „о Боге“, признали его вменяемым и осознававшим свои действия», — сообщает telegram-канал Baza.

Ранее СМИ сообщали о признанной институтом имени Сербского невменяемости Галявиева, однако эта информация оказалась недостоверной. Изначально психиатрическую экспертизу проводили в Москве, но затем злоумышленника перевели в Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе Казани местный житель Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Преступник вошел в здание образовательного учреждения с оружием наперевес.