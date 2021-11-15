15 ноября 2021

Губернатор Шумков раздаст деньги лучшим курганским айтишникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
От имени губернатора Вадима Шумкова представителям IT-сферы вручат две премии Фото:

В Курганской области лучшим IT-компании и IT-специалисту вручат гранты от имени губернатора Вадима Шумкова. Данная информация размещена на сайте областного департамента информационных технологий и цифрового развития.

«Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области объявляет о проведении областного конкурса на предоставление гранта губернатора Курганской области „Лучшая ИТ-компания Курганской области“. <…> Победителю конкурса присваивается звание „Лучшая ИТ-компания Курганской области“, вручается диплом победителя конкурса и предоставляется грант в размере 300 тысяч рублей», — указано в сообщении.

В конкурсе смогут принять участие компании из Курганской области, которые работают в сфере информационных технологий. Помимо этого, грант губернатора в размере 100 тысяч рублей получит победитель конкурса «Лучший ИТ-мастер Курганской области». Во втором конкурсе могут принять участие, в том числе, педагоги, связанные со сферой информационных технологий.

Заявки принимаются с 22 ноября по 3 декабря. Условия конкурсов размещены на сайте областного департамента информационных технологий и цифрового развития, который отвечает в регионе за нацпроект «Цифровая экономика».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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