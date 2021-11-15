Перед сессией ЗСО Алексей Текслер (в центре) провел переговоры с представителем АП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник департамента Управления внутренней политики администрации президента РФ Юрий Шевяков 16 ноября находится в Челябинске. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером и вице-губернатором Анатолием Векшиным. Шевяков, курирующий в АП Челябинскую область, также принял участие во внеочередной сессии заксобрания региона, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Шевяков обсудил с губернатором Текслером и с замглавы региона по внутренней политике Векшиным текущее положение дел в регионе, поствыборные итоги в Госдуму. Также обсуждалась ротация в заксобрании», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

В резиденции губернатора визит Шевякова не комментируют. О том, что куратор региона находится в Челябинске, стало известно на сессии ЗСО. Уходящий в отставку спикер заксобрания Владимир Мякуш, перечисляя тех, кто присутствует на сессии, назвал Шевякова.

На сессии ЗСО депутаты приняли отставку Владимира Мякуша. Он также сдал мандат депутата заксобрания, чтобы стать советником губернатора. Спикером ЗСО избран Александр Лазарев. Мякуш впервые избрался в заксобрание в 1998 году, а руководил областным парламентом с 2005 года.

Куратором региона Шевяков стал в 2010 году. Затем он занимался другими субъектами РФ, но с 2015 года вновь стал отвечать за Челябинскую область.

Юрий Шевяков присутствовал на сессии ЗСО (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрий Шевяков (слева) пообщался с новым спикером ЗСО Александром Лазаревым (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU