Алексей Текслер (слева) горячо поблагодарил Владимира Мякуша (справа) на совместную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Челябинской области на внеочередной сессии 16 ноября приняли отставку председателя Владимира Мякуша, руководившего ЗСО 16 лет и выбрали нового спикера — Александра Лазарева. На сессии присутствовал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU с места событий. В Челябинск также приехал главный советник управления внутренней политики администрации президента РФ Юрий Шевяков.

«Это осознанное, не спонтанное решение. Полтора года назад я обратился к губернатору с предложением не выдвигаться мне на очередной созыв в сентябре 2020 года. Но мы договорились, что я поработаю еще один год и подготовлю нового руководителя», — объяснил Мякуш причины своего ухода.

Текслер поблагодарил Мякуша за то, что тот согласился проработать на посту председателя ЗСО еще один год. Губернатор отметил, что еще в 2020 году они с Мякушем обратили внимание на Александра Лазарева, который в то время был мэром Южноуральска.

«Сегодня без преувеличения историческое заседание. Думаю, выражу мнение всех жителей региона: хочу поблагодарить Владимира Викторовича за его работу в областном парламенте. За 23 года депутатской работы и 16 лет руководства ЗСО Владимир Викторович заслужил почет и уважение как внутри региона, так и за его пределами. Он часто мог сбалансировать недочеты работы исполнительной власти, работая на общую задачу», — заявил Текслер.

Депутаты приняли отставку Мякуша (он также сдал мандат депутата ЗСО) и выбрали своим председателем Лазарева. Лазарев в сентябре 2020 года избрался по спискам «Единой России» и стал первым вице-спикером. Ранее решение о том, что именно Лазарев возглавит ЗСО, было принято на заседании областного президиума «Единой России», которым руководит Текслер.

Мякуш впервые избрался в ЗСО в 1998 году, а в 2005 году возглавил заксобрание. Он руководил областным парламентом при четырех губернаторах и является одним из самых уважаемых политиков в регионе. 10 ноября он сообщил Текслеру о том, что покидает пост. Текслер предложил ему стать своим советником, и Мякуш это предложение принял.

Владимир Мякуш в последний раз пришел на сессию ЗСО как депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Лазарев стал спикером ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты собрались на внеочередную сессию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU