ФСБ поймала на взятке сотрудника «дочки» «Роснефти» в ЯНАО

Ведущий специалист коммерческой организации получил 280 тысяч рублей, за оформление подтверждения объемов выполненных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО ведущий специалист коммерческой организации получил взятку от заместителя гендиректора подрядной организации. Как сообщается на сайте СУ СКР ЯНАО, на получении взятки его поймали сотрудники ФСБ.

«Следственным отделом по Тазовскому району предъявлено обвинение ведущему специалисту коммерческой организации в совершении преступления п. „г“ ч. 7 ст. 204 УК РФ. По данным следствия, 3 ноября 2021 года на Русском месторождении Тазовского района ведущий специалист коммерческой организации, в чьи полномочия входил строительный контроль работ на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов, получил от заместителя гендиректора подрядной организации 280 тысяч рублей, за оформление подтверждения объемов выполненных работ», — говорится в сообщении СУ СКР.

Преступление было раскрыто сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии службы безопасности АО «Тюменнефтегаз». В настоящее время следователи проводят мероприятия для выявления дополнительных эпизодов преступления. URA.RU направило направило запрос в АО «Тюменнефтегаз». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, о раскрытии аналогичного преступления, но уже у «дочки» Газпрома. Начальник отдела ОАО «Севернефтегазпром» подозревается в незаконном получении денег от коммерческой организации.